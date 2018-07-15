ويست هام يضم فيليبي أندرسون في صفقة قياسية

أعلن نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي يوم الأحد عن تعاقده مع البرازيلي فيليبي أندرسون من صفوف لاتسيو الإيطالي في صفقة قياسية.

ولم يكشف أي من الناديين عن قيمة الصفقة ولكن وسائل إعلام بريطانية قدرتها بنحو 55 مليون يورو.

واجتاز أندرسون الكشف الطبي بنجاح في لندن قبل الانضمام لويستهام بعقد يمتد لأربعة أعوام ليصبح سابع صفقات الفريق هذا الصيف.

وحصل أندرسون على تصريح عمل ليصبح جاهزا للمشاركة مع ويست هام، حيث يستطيع اللعب في عدة مراكز من بينها خط الوسط أو الجناح أو تحت رأس الحربة.

وانضم أندرسون إلى لاتسيو في 2013 قادما من سانتوس وسجل مع الفريق 34 هدفا في 177 مباراة، وقال: سعيد حقا باتمام صفقة انتقالي إلى ويست هام، ويست هام نادي عريق، الكثير من اللاعبين الرائعين لعبوا هنا، مثل بوبي مور وكارلوس تيفيز ودي كانيو.