دب في سيبيريا يتوقع فوز كرواتيا بكأس العالم

توقع بويان، وهو دب في حديقة حيوان في سيبيريا، فوز كرواتيا على فرنسا في نهائي كأس العالم لكرة القدم يوم الأحد.

وتم وضع شطري بطيخة في حظيرة بويان في حديقة حيوان رويف روتشي في مدينة كراسنويارسك في سيبيريا. وحمل أحد شطري البطيخة علما صغيرا لفرنسا بينما تم طبع علم كرواتيا على النصف الآخر.

ومشى بويان، وهو دب بني ذكر صغير من سيبيريا، بهدوء باتجاه شطري البطيخة، وتنشق للحظات الشطر الذي يحمل علم فرنسا قبل أن يتجه للشطر الكرواتي من البطيخة، وتقدم بعد ذلك ليجلس بجواره ثم التهمه.

وبويان واحد من عدة حيوانات في روسيا الدولة المضيفة توقعت نتائج مباريات كأس العالم، لكن التوقعات لم تكن دائما دقيقة. وسيكون فوز كرواتيا بمثابة مفاجأة ضخمة، إذ تعد فرنسا المرشحة الأقوى للفوز بكأس العالم للمرة الثانية.