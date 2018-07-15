فرنسا وكرواتيا ترفضان تغيير الأسماء قبل النهائي

يخوض المنتخبان الفرنسي والكرواتي المباراة النهائية لمونديال روسيا، يوم الأحد، دون تغيير في التشكيل. وقرر المدرب الفرنسي ديدييه ديشان الدفع بنفس التشكيل الذي شارك به في أغلب مباريات المونديال.

ويضم تشكيل فرنسا في حراسة المرمى هوغو لوريس، وفي الدفاع: لوكاس هيرنانديز ورافائيل فاران وصامويل أومتيتي وبنجامين بافار، وفي خط الوسط: نغولو كانتي وبليز ماتويدي وبول بوغبا، وفي الهجوم: كيليان مبابي وأنطوان غريزمان وأوليفييه جيرو.

كما قرر زلاتكو داليتش، المدير الفني لكرواتيا، الاعتماد على نفس التشكيل الذي لعب به أمام إنجلترا في المربع الذهبي.

وضم تشكيل منتخب كرواتيا في حراسة المرمى: دانيال سوباسيتش، وفي الدفاع: سيمي فيرساليكو وديان لوفرين ودوماجوي فيدا وإيفان سترينتش.

وفي خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش وإيفان راكيتيتش ولوكا مودريتش وأنتي ريبيتش وإيفان برسيتش وماريو ماندوزكيتش مهاجماً وحيداً.