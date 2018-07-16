إطلاق اسم ساوثغيت على محطة مترو أنفاق في لندن

احتفلت شبكة مترو أنفاق العاصمة البريطانية لندن بالمسيرة الرائعة للمنتخب الإنجليزي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا من خلال تسمية إحدى محطات مترو أنفاق لندن مؤقتا باسم غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي اليوم الاثنين وبشكل مؤقت لمدة 48 ساعة فقط.

ووضعت لافتات تحمل اسم غاريث ساوثغيت داخل هذه المحطة في شمال لندن تكريما للمدرب الذي قاد الفريق لبلوغ المربع الذهبي والفوز بالمركز الرابع في البطولة على عكس العديد من التوقعات التي سبقت هذا الفريق الشاب إلى المونديال الروسي.

وجاء صوت الإذاعة الداخلية في قطارات المترو قبل الوصول لهذه المحطة: المحطة التالية، غاريث ساوثغيت. وذكرت هيئة انتقالات لندن (تي إف إل) على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت، انزلوا واحجزوا ساوثغيت سيلفي.