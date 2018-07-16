بالصور.. "الديوك" يحتفلون بكأس العالم في شوارع باريس

شارك المنتخب الفرنسي لكرة القدم جماهيره يوم الاثنين الاحتفالات الصاخبة في شارع الشانزليزيه الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس بعد فوز الفريق يوم الأحد بلقب كأس العالم 2018 بروسيا.

وتجول لاعبو الفريق على متن حافلة مكشوفة في الشارع الباريسي العريق وسط عشرات الآلاف من المشجعين ولوح اللاعبون لمواطنيهم الذين أطلقوا قنابل الدخان ذات اللونين الأبيض والوردي وسط هتافات هائلة لنحو 100 ألف مشجع طبقا لتقديرات الشرطة الفرنسية.

وعمد اللاعبون إلى تغيير قمصان اللعب إلى قمصان بيضاء يحمل كل منها نجمتين في إشارة إلى فوز الفريق باللقب العالمي الثاني في تاريخ فرنسا. كما وضع اللاعبون على أعناقهم أربطة عنق كتب عليها "أبطال العالم". وفي نفس الوقت، قدمت بعض طائرات القوات الجوية بعض العروض بخروج مسارات العادم بالألوان الأزرق والأبيض والأحمر، ألوان العلم الفرنسي.