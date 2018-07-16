بطل العالم يصل باريس حاملاً الكأس

عاد المنتخب الفرنسي لكرة القدم يوم الاثنين إلى العاصمة الفرنسية باريس حاملا كأس النسخة الحادية والعشرين من بطولات كأس العالم.



وصل الفريق إلى مطار "شارل ديغول" بالعاصمة باريس على متن طائرة الخطوط الجوية الفرنسية بعد تتويجه باللقب العالمي الثاني في تاريخه من خلال تغلبه على نظيره الكرواتي 4 - 2 في المباراة النهائية باستاد "لوجنيكي" الشهير في العاصمة الروسية موسكو.



وظهر علم فرنسا يرفرف من نافذة كابينة القيادة بالطائرة وهبط اللاعبون على البساط الأحمر الذي كان في انتظار الأبطال.



وخرج اللاعبون من الطائرة حيث حمل هوغو لوريس حارس مرمى وقائد الفريق كأس البطولة وكان أول اللاعبين خروجا من باب الطائرة وكانت في استقباله وزيرة الرياضة لورا فليسل على قمة درج الهبوط من الطائرة.



وتبعه المدرب ديدييه ديشان، ونال ديشان ولوريس التحية من عمال المطار الذين تجمعوا بالقرب من الطائرة.



وبعدها، هبط الفريق بأكمله لالتقاط صورة جماعية على منصة موضوعة في مدرج المطار ولكن اللاعبين الشبان بالفريق لم يطيقوا الانتظار طويلا حيث هتفوا وقفزوا عاليا من السعادة.