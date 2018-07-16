جماهير يوفنتوس تحتشد حول رونالدو.. وتطالبه بـ"الأبطال"

استقبل مئات من مشجعي نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم اللاعب البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو المنضم حديثا إلى يوفنتوس وذلك لدى وصوله يوم الاثنين إلى مقر المركز الطبي للنادي من أجل الخضوع للفحص الطبي الإجباري كجزء من إجراءات اتمام الصفقة.



وانتظر المشجعون منذ الساعات الأولى في صباح الاثنين لإلقاء نظرة على نجمهم الجديد وهتفوا : اجلب لنا لقب دوري الأبطال ورد رونالدو عليهم بالتلويح بيديه والتوقيع التذكارية للمشجعين.



ووصل رونالدو (33 عاماً) يوم الأحد إلى مدينة تورينو الإيطالية برفقة صديقته جورجينا رودريغيز وآخرين.



ولكن يوفنتوس لم يكشف عن تفاصيل وصول اللاعب لمنع أي استقبال شعبي على أن يتم تقديم اللاعب رسميا في وقت لاحق بعد إجراءات الفحص الطبي وإتمام إجراءات التعاقد.



وكان رونالدو ترك ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس مقابل 112 مليون يورو.