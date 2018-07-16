شاهد.. بوغبا يسخر من الإنجليز بعد التتويج بكأس العالم

لم يدع الفرنسي بول بوغبا نجم منتخب "الديوك" ومانشستر يونايتد الإنجليزي، التتويج بكأس العالم يوم الأحد يمنعه من قفشاته المضحكة، وذلك عندما أخذ يغني "its coming home" في إشارة ساخرة إلى الأغنية التي رافقت المنتخب الإنجليزي طوال البطولة قبل الخروج من نصف النهائي.

وخرجت إنجلترا أمام كرواتيا في نصف النهائي بهدف ماريو ماندزوكيتش في الوقت الإضافي، وخسرت أمام بلجيكا في مباراة المركزين الثالث والرابع، لتنتهي آمالها بالحصول على لقبها العالمي الثاني والأول منذ 1966.



واستخدم الإنجليز أغنية "إنها عائدة إلى الوطن" والتي اشتهرت في التسعينات الميلادية كنوع من التحفيز للاعبيهم بتحقيق البطولة، لكن الفرنسي بوغبا قام بالسخرية من فشل الإنجليز عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام".



واستطاع بول إعادة اكتشاف نفسه من جديد بعد موسم متذبذب تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، وكان أحد الأسباب التي قادت فرنسا إلى تحقيق اللقب، كما سجل هدفاً رائعاً في مرمى كرواتيا بالمباراة النهائية.

