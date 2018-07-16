كونتي يشكر لاعبي وجماهير تشيلسي.. ويتجاهل الإدارة

قال الإيطالي أنطونيو كونتي، الذي أقيل مؤخرا من تدريب فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، إنه يود التقدم بالشكر لكل أصدقائه بالنادي وللمشجعين، لكنه تجاهل مجلس الإدارة.

وأقيل كونتي يوم الجمعة الماضي من منصبه بعد أن قضى فيه موسمين، قاد الفريق خلالهما للقب في الدوري الممتاز وآخر في كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن علاقته بإدارة النادي شهدت توترا متصاعدا. وأصدر كونتي بيانا عبر رابطة مدربي الدوري الإنجليزي، تقدم فيه بالشكر للكثيرين على دعمهم له.

وقال: إلى اللاعبين الذين كان التزامهم وموهبتهم من الأمور المهمة للغاية في تحقيق النجاح، أتقدم بالشكر على كل شيء. كان العمل معهم كل يوم أمرا مبهجا، إلى أعضاء الجهاز الفني الذين عملوا بجدية شديدة، علي التقدم بالشكر لكم وأقول إنكم أحسنتم بالعمل الاحترافي والتفاني.

وتابع: لقد استمتعت كثيرا بالفترة التي قضيتها في إنجلترا والعاصمة لندن، وأود التقدم بالشكر لجماهير تشيلسي الذين كانوا رائعين معي ومع أسرتي.

وأضاف كونتي: كان أمرا رائعا بالنسبة لي أن أشارك هذه الجماهير المذهلة لتشيلسي، عواطفي وحماسي وشغفي طوال موسمين سيظلان عالقين في الذاكرة، وأتمنى أن يواصل تشيلسي النجاح، وأتمنى التوفيق للجميع في الموسم المقبل.

وعقب إعلان إقالة كونتي، تحرك تشيلسي بشكل سريع وأعلن أمس الأول السبت تعيين ماوريسيو ساري، المدير الفني السابق لنابولي الإيطالي.