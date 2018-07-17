أميركا ترفض دخول سانشيز.. واللاعب يحاول

لازال المهاجم التشيلي الدولي اليكسيس سانشيز يسعى للمشاركة في معسكر فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وغاب سانشيز (29 عاماً) عن بداية معسكر مانشستر لعدم حصوله على تأشيرة دخول لأمريكا. ولم يتم قبول طلب أليكسس لحصول على تأشيرة، وفقا للقانون الأمريكية الذي يمنع منح تأشيرات لأي شخص اتهم بالاحتيال.



وتلقى سانشيز عقوبة السجن 16 شهرا مع إيقاف التنفيذ في فبراير الماضي بسبب التهرب الضريبي في إسبانيا. ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) فإن سانشيز يحاول دخول أمريكا بواسطة برنامج الاعفاء من التأشيرة.



ويخوض مانشستر أول مباراة ودية بمعسكره أمام فريق أمريكا المكسيكي مساء الخميس المقبل.