النجم الأسترالي تيم كاهيل يعلن اعتزاله اللعب الدولي

أعلن نجم الهجوم الأسترالي تيم كاهيل يوم الثلاثاء اعتزال اللعب الدولي بعد مسيرة استمرت طوال 14 عاما مع المنتخب الأسترالي لكرة القدم.

وذكر كاهيل عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" : اليوم أعلن رسميا إنهاء مسيرتي الدولية مع منتخب أستراليا.



وأضاف: لا توجد كلمات يمكن أن تصف معنى تمثيلي لبلادي. أتقدم بشكر هائل لكل من دعمني طوال كل الأعوام التي ارتديت فيها قميص المنتخب الأسترالي.



ويعد كاهيل (38 عاماً) من أبرز نجوم الرياضة الأسترالية بشكل عام ، وقد سجل للمنتخب عددا من أروع وأهم الأهداف للفريق.



وسجل كاهيل أهداف حاسمة للمنتخب في العديد من المناسبات ، منها المباراة أمام المنتخب السوري في إياب الملحق الفاصل بتصفيات كأس العالم في العام الماضي ، حيث سجل ثنائية ليحول المنتخب الأسترالي تأخره بهدف إلى الفوز 2 - 1 وينتزع بطاقة التأهل لمونديال روسيا 2018 .



وسجل كاهيل ظهوره الأول بقميص المنتخب الأسترالي في عام 2004 خلال مباراة ودية أمام جنوب أفريقيا بالعاصمة البريطانية لندن.



وبعدها بعامين ، بات كاهيل أول لاعب أسترالي يسجل في نهائيات كأس العالم ، وذلك عندما سجل ثنائية للمنتخب في شباك اليابان بمدينة كايزر سلاوترن ضمن منافسات مونديال 2006 بألمانيا. ويتصدر تيم قائمة الهدافين في تاريخ المنتخب الأسترالي برصيد 50 هدفا.



وجاءت آخر مباراة دولية لكاهيل ، في مشاركته الرابعة بنهائيات كأس العالم ، حيث كانت في مواجهة منتخب بيرو في العاصمة الروسية موسكو في يونيو الماضي ضمن دور المجموعات بمونديال 2018 .



ولم يسجل كاهيل في المونديال الروسي علما بأنه كان بحاجة إلى هدف ، كي ينضم إلى بيليه وميروسلاف كلوزه وأوفه زيلر الذين سجلوا في أربع نسخ متتالية من المونديال.



ولعب كاهيل لفريقي ميلوول وإيفرتون الإنجليزيين وسجل أكثر من 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز. ولم يعلن حتى الآن عما إذا كان يعتزم مواصلة مسيرته الاحترافية على مستوى الأندية.