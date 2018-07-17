رئيس فنزويلا: إفريقيا فازت بلقب كأس العالم 2018

رأى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن تتويج منتخب فرنسا لكرة القدم بلقب مونديال روسيا 2018 هو انتصار لقارة إفريقيا، في إشارة إلى جذور معظم لاعبيه.

وقال مادورو يوم الاثنين على هامش احتفال رسمي: منتخب فرنسا يشبه منتخبا إفريقيا، في الحقيقة لقد توجت إفريقيا، المهاجرون الأفارقة الذين وصلوا إلى فرنسا. إفريقيا كانت محتقرة للغاية، وفي هذا المونديال فازت فرنسا بفضل اللاعبين الأفارقة أو أبناء الأفارقة.

وتعود جذور 14 لاعبا من أصل 23 في التشكيلة الرسمية التي توجت بلقب المونديال، الأحد، على حساب كرواتيا (4-2) إلى القارة الإفريقية.

وطالب مادورو فرنسا وقارة أوروبا بالتوقف عن "العنصرية" و"التمييز" ضد المهاجرين الأفارقة والأميركيين اللاتينيين. وهنأ رئيس فنزويلا المنتخب الفرنسي على اللعب بشكل جيد، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على تنظيم أفضل كأس عالم في التاريخ.

ويواجه مادورو علاقات متوترة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يتهمه بـ"الديكتاتورية" ولا يعترف بإعادة انتخابه في 20 مايو الماضي.