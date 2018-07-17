رونالدو ويوفنتوس ...قمصان بـ52 مليون يورو في أسبوع واحد

ارتفعت أسهم يوفنتوس الإيطالية بنسبة 33% في الأسبوع الذي سبق انتقال النجم كريتسيانو رونالدو، فيما تحصل النادي على 52 مليون يورو مقابل 500 ألف قميص اشتراها جمهور النادي.

وبالطبع لن ينال يوفنتوس كامل هذا المبلغ الذي تنال الشركة المصنعة للقمصان على حصة الأسد منه وهي التي تدفع إلى خزينة بطل الكالتشيو نحو ثلاثة وعشرين مليون يورو سنويا.

وتتطلع إدارة يوفنتوس إلى نيل بعض من تأثير كريستيانو في وسائل التواصل الاجتماعي فلديه أكثر من ثلاثمئة مليون متابع على مختلف المنصات كفيسبوك وتويتر فيما يتابع ستة ملايين يوفنتوس على تويتر وثلاثة وثلاثين مليونا على فيسبوك.

وبحسب دراسة لشركة متخصصة فإن متابعي باريس سان جيرمان الفرنسي مثلا زادوا باثنين وعشرين بالمئة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد التعاقد مع البرازيلي نيمار وهو ما يسعى يوفنتوس إلى بلوغه أيضا.