مدرب بنما يعلن رحيله عن تدريب المنتخب

أعلن الكولومبي هرنان داريو غوميز مدرب منتخب بنما الثلاثاء أنه لن يتابع مهامه على رأس المنتخب بعدما قاده إلى نهائيات كأس العالم للمرة الاولى في تاريخه.

ونشر الاتحاد البنمي لكرة القدم رسالة وجهها إليه المدرب الكولومبي بعنوان "ليس سوى الوداع" وجاء فيها "إنه الوقت المناسب بالنسبة لي لاتخاذ الخيار الصعب بتحريك قدمي من المكان الذي وضعت قلبي فيه". وتابع غوميز (62 عاماً) : قول كلمة الوداع هو أمر شبه مستحيل لأن البناميون سيرافقوني دائما.

وأشارت تقارير صحافية من بنما أن غوميز سيتولي تدريب منتخب الإكوادور، الذي سبق له أن اشرف عليه بين عامي 1999 و2004 ، ولكنه فشل في التأهل الى مونديال روسيا.

وكان المدرب الكولومبي تسلم مهمة تدريب منتخب بنما عام 2014 ونجح في قيادة هذا البلد الصغير في قارة أميركا الوسطى الى مونديال روسيا.