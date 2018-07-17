ميلان يتوجه إلى "كاس" معترضاً على قرار حرمانه الأوروبي

قرر ميلان الإيطالي، يوم الثلاثاء، التقدم بمراجعة لدى محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، الخميس، في شأن قرار منعه من المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل لمخالفته قواعد اللعب النظيف.

وتوقع الناطق باسم المحكمة صدور القرار في شأن المراجعة في غضون 24 ساعة من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى. وكانت هيئة الرقابة المالية على النوادي في الاتحاد الأوروبي، قررت في 27 يونيو الماضي، استبعاد الفريق الإيطالي عن مسابقة الدوري الأوروبي للموسم المقبل.

وجاء في قرارها أن نادي ميلان "استبعد من أي مسابقة أوروبية يتأهل إليها في الموسمين المقبلين"، موضحا أن الاستبعاد من مسابقة واحدة في العامين المقبلين لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

وانتقلت ملكية النادي الشهير من رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو بيرلسكوني، إلى مستثمرين صينيين في 13 أبريل 2017 مقابل 740 مليون يورو بقيادة الرجل الغامض لي يونغ هونغ.

إلا أن صندوق إيليوت الأميركي أعلن في 11 يوليو، سيطرته على النادي وضخ مبلغ 50 مليون يورو لتأمين استقرار مالي.

وفي بيان وزعه، ذكر الصندوق الأميركي أنه يتولى السيطرة على النادي بعد فشل المستثمر الصيني لي يونغ هونغ في تسديد الديون المستحقة. وكانت لدى المالك الصيني مهلة انتهت الجمعة 6 يوليو لتسديد مبلغ 32 مليون يورو مستحقة للصندوق الأميركي الذي أقرضه المال لشراء النادي.

وتحدثت وسائل الإعلام الإيطالية عن انعقاد جلسة لجمعية عمومية خاصة بالنادي في 21 يوليو، لإقرار انتقاله إلى الصندوق الأميركي.

واحتل ميلان المركز السادس في دوري الموسم المنصرم الذي توج فيه يوفنتوس باللقب للمرة السابعة تواليا.