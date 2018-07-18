أرسنال الإنجليزي يقع ضحية "محتال" صيني

وقعت إدارة أرسنال الإنجليزي ضحية لمحتال صيني بعدما وقعت عقد شراكة وهمي مع شركة لصناعة السيارات في الصين شهر أبريل الماضي.

وأعلنت السلطات الصينية القبض على شخص كان يستخدم أوراق وأختام رسمية لإبرام صفقات باسم الشركة حول العالم وقام بتأجير مكتب في مدينة شنغهاي ادعى أنه تابع للشركة.

وتراجع سهم الشركة الصينية في بورصة هونغ كونغ بنحو خمسة في المئة بعد الإعلان عن هذه الصفقة الوهمية وهو أكبر تراجع تشهده منذ 4 أشهر تقريبا.

ويحظى نادي أرسنال بشعبية كبيرة في الأراضي الصينية ويمتلك ما يصل إلى خمسة ملايين متابع على صفحته في موقع "ويبو" وهو واحد من أكبر منصات التواصل الاجتماعي للشرق الأقصى.