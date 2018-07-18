أودريوزولا: فخور بارتداء قميص ريال مدريد

عبر الدولي الإسباني ألفارو أودريوزولا عن فخره بالتواجد في ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، مؤكدا أن الانتقال لريال مدريد حلم لأي لاعب كرة قدم.



وانتقل أودريوزولا لصفوف ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لمدة ستة مواسم. وقال لوسائل الإعلام : ظهرت مع فريق سانسي في دوري الدرجة الثانية الإسباني، وبعدها قليل شاركت مع الفريق الأول بريال سوسيداد، وبعد ذلك لعبت في كأس العالم، والآن انا في حلم ارتداء قميص ريال مدريد، إنه يوم لن أنساه. لن أدع هذه الفرصة تمر.



وأصبح أودريوزولا (22 عاماً) أول صفقة يبرمها ريال مدريد استعدادا للموسم المقبل بعدما تعاقد النادي معه مقابل 30 مليون يورو (35 مليون دولار) بالإضافة إلى خمس متغيرات لفريق ريال سوسيداد.



وأضاف : أعلم المسؤولية التي تأتي مع ارتداء هذا القميص، أعلم كيف يجب على أي لاعب بريال مدريد أن يتصرف داخل وخارج الملعب، سأبذل قصارى جهدي، لكي نكمل طريق النجاح.