أودينيزي يتعاقد مع الفنزويلي ماتشيز

تعاقد فريق أودينيزي الإيطالي لكرة القدم مع لاعب منتخب فنزويلا داروين ماتشيز، قادما من نادي غرناطة الإسباني.



ووقع ماتشيز (25 عاماً) عقدا مدته أربع سنوات مع الفريق الإيطالي، بعد أن ظهر بشكل جيد خلال فترة تجريبية قضاها مع الفريق.



وقال دانيلي برادي، المدير الرياضي، للموقع الرسمي للنادي على الانترنت : رأينا ماتشيز خلال التدريبات وكان على رادار أودينيزي لفترة. يمكنه أن يراوغ، لديه سرعة، ورؤية للمرمى وعزيمة، وهو المزيج الجيد لفلسفتنا الجديدة التي نريد أن ندفع بها.



وسجل ماتشيز في الموسم الماضي 14 هدفا، وصنع ستة اهداف في 32 مباراة خاضها في دوري الدرجة الثانية الإسباني مع غرناطة.