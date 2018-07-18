اليابانيون يستقبلون إنييستا.. واللاعب يؤكد جاهزيته

استقبلت حشود المشجعين يوم الأربعاء أندريس إنييستا النجم السابق لبرشلونة الإسباني لكرة القدم، لدى وصوله إلى اليابان، حيث ينضم إلى فريق فيسيل كوبي المنافس في الدوري الياباني الممتاز.



وقال إنييستا للصحفيين عقب وصوله إلى مطار كانساي في أوساكا: كانت رحلة طويلة، ولكنني كنت أتطلع للقدوم إلى اليابان. أشعر بحماس شديد للعب ضمن صفوف فيسيل، أتمنى أن تستمتع الجماهير بأدائي وأداء الفريق. سأبذل كل ما لدي من أجل تحقيق النجاح في التحدي الجديد.



ومن المقرر أن ينضم إنييستا للتدريبات مع زملائه بالفريق يوم الجمعة، ويمكن أن يسجل ظهوره الأول في الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل، من خلال المباراة أمام شونان بيلمير، حسب ما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" نقلا عن مصدر بالنادي.



وقال إنييستا: أود المشاركة في أقرب وقت ممكن، سأحاول أن أصل إلى أفضل حالاتي لمباراة يوم الأحد، وأتمنى تقديم مستويات جيدة للجماهير.



وكان إنييستا قد وافق في مايو الماضي على الانضمام للفريق الياباني، الذي يحتل المركز السادس في جدول الدوري بعد 15 مرحلة ، وذلك بعد أن قضى 22 عاما بنادي برشلونة الإسباني.