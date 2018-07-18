بيريز يتعهد لجمهور ريال مدريد: سأنسيكم رونالدو

تعهد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بأن يدخل ناديه بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في سوق الانتقالات الصيفية بقوة هذا الموسم، بعدما رحل أسطورته كريستيانو رونالدو عن الفريق.

ويمر ريال بصيف عاصف بعد رحيل مدربه زين الدين زيدان في مايو بعد أيام من فوزه بلقب دوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي، كما انتقل كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال إلى يوفنتوس، بينما لم يتعاقد النادي سوى مع ألفارو أودريوزولا فينيسيوس جونيور وأندريه لونين.

وفي ظل عادة ضم لاعبين بارزين، خاصة خلال عام كأس العالم، فقد ذكرت تقارير إنجليزية وإسبانية أن ريال يحاول ضم الثنائي البلجيكي إيدن هازارد والحارس تيبو كورتوا من تشيلسي.

وقال بيريز في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: نريد تعزيز قوتنا في الحاضر والمستقبل. هذه تشكيلة رائعة وسيتم تدعيمها ببعض اللاعبين الرائعين.

وأضاف: نحن نمر بواحدة من أكثر اللحظات ثراء في تاريخنا. لقد حصلنا على ألقاب استثنائية. نحن نعمل بشكل مؤسسي، ولدينا قوة مالية هائلة، ونحظى بدعم ملايين المشجعين.

وتابع: نحن سنواصل الانتصارات ولا أحد يجب أن يشكك في ذلك. البعض اعتقد أنه من المستحيل الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية. نحن مدريد ونريد المزيد دائما.