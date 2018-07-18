بيريس: إيمري أفضل تعاقدات أرسنال خلال الصيف

قال روبير بيريس، الجناح السابق لأرسنال، إن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أبرم أفضل صفقة في سوق الانتقالات بالتعاقد مع المدرب الإسباني الجديد أوناي إيمري.

واختار النادي اللندني إيمري مدرب إشبيلية وباريس سان جيرمان السابق ليخلف أرسين فينغر. وتعاقد المدرب البالغ عمره 46 عاما مع خمسة لاعبين حتى الآن في عملية إعادة هيكلة الفريق.

وأبلغ بيريس، الذي لعب تحت قيادة فينغر بين 2000 و2006، شبكة سكاي سبورتس: أفضل تعاقد بالنسبة لي هو المدرب أوناي إيمري، وبالتأكيد أثق في اللاعبين، خاصة المجموعة الجديدة، حقق ألقابا في إسبانيا وفرنسا. إنه يملك خبرة كبيرة وأتمنى له ولأرسنال النجاح.

وأصبح لوكاس توريرا لاعب منتخب أوروغواي والشاب ماتيو الغندوزي أحدث صفقات أرسنال الأسبوع الماضي، فيما رحل لاعب الوسط جاك ويلشير في وقت مبكر من الشهر الحالي وانضم إلى ويست هام يونايتد.

وقاد إيمري فريقه الجديد للفوز 8-صفر على بورهام وود المنافس في الدرجة الخامسة في أولى مبارياته السبت الماضي، لكنه سيخوض اختبارات صعبة ضد أتليتيكو مدريد الإسباني، وفريقه السابق باريس سان جيرمان في بطولة ودية في سنغافورة الأسبوع المقبل.

وحصل المدرب الإسباني على مهمة تحسين أداء الفريق الذي احتل المركز السادس في الدوري الموسم الماضي، وخسر في قبل نهائي الدوري الأوروبي، كما ودع كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الثالث