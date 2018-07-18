ساري: جئت إلى تشيلسي لأستمتع.. وهذا موقفي من هازارد

يسعى ماوريسيو ساري، المدرب الجديد لتشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لصنع أجواء من المتعة في النادي من أجل تحقيق أهدافه.

وتولى المدرب الإيطالي البالغ عمره 59 عاما المسؤولية خلفا لمواطنه أنطونيو كونتي الذي أقيل بعد عام من قيادته تشيلسي للقب الدوري الممتاز عقب فشله في التأهل لدوري الأبطال الموسم الماضي.



وقال ساري في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: هدفي الاستمتاع وصنع فريق ينافس على كافة الألقاب حتى النهاية، ولو شعر الفريق بالمتعة ستشعر الجماهير بذلك أيضا. هذا أمر مهم للغاية نريد تحقيق أقصى أهدافنا لكن في البداية يجب الاستمتاع.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن إيدن هازارد صانع لعب الفريق وزميله تيبو كورتوا حارس المرمى، اقتربا من ريال مدريد لكن ساري يريد الاحتفاظ بالثنائي في ستامفورد بريدج.

وأبدى ساري وهو مصرفي سابق، سعادته بتعامل إدارة النادي مع فترة انتقالات اللاعبين. وأضاف مدرب نابولي السابق: بالتأكيد نريد الاحتفاظ بأفضل اللاعبين. هذا ما يريده أي مدرب وناد، فأنا مدرب في الملعب أكثر من مدير عام. أنا أحد المدربين القلائل الذين يشعرون بالملل من فترة انتقالات اللاعبين. مهمتنا كمدربين هي تطوير ما لدينا من لاعبين.

ومع عدم انضمام اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم للفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد سيحتاج ساري لوقت لفرض فلسفته.

وأضاف ساري: ألعب بطريقة مختلفة قليلا عن كونتي، لذلك سيحتاج الفريق لبعض الوقت لاستيعاب التغيير. العديد من اللاعبين لم يعودوا للفريق بعد كأس العالم. أتمنى أن تتقلص هذه المدة الأولية. أتمنى أن تسهم كفاءة اللاعبين في تحقيق نتائج جيدة.

ولحق لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو بمدربه السابق ساري إلى تشيلسي ليصبح أول لاعب ينضم للفريق خلال فترة الانتقالات الحالية ويحرص المدرب على تعزيز خط الوسط بشكل أكبر.

وسيفتتح تشيلسي موسمه بمواجهة مانشستر سيتي بطل الدوري في درع المجتمع في الخامس من أغسطس المقبل بينما سيلعب على أرض هدرسفيلد تاون بعدها بستة أيام في مباراته الأولى بالدوري.