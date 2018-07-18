ستوريدج: أريد استعادة خانتي الأساسية في ليفربول

أبدى المهاجم دانييل ستوريدج رغبته في البقاء بنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم ، واستعادة مكانه في خط هجوم الفريق بعدما قضى الإنجليزي الأشهر الأخيرة من الموسم الماضي معارا إلى ويست بروميتش ألبيون.



وقال ستوريدج (28 عاماً) في تصريحات لموقع نادي ليفربول على الإنترنت: أرغب في الاستمرار مع ليفربول، والمشاركة ضمن تشكيل الفريق أسبوعا بعد آخر.



وأضاف: الاستعدادات للموسم تسير بشكل جيد... أشعر بحماس شديد إزاء الموسم المقبل والعودة من جديد... أشعر بحال جيد ولا أطيق انتظار البداية، نحن نقوم بهذه الجولة لنواجه فرقا كبيرة مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند.



وسجل ستوريدج 63 هدفا بقميص ليفربول، ولكن بعد أن قضى موسما ناجحا في 2013 - 2014 عانى من سلسلة من الإصابات.