لوف وبيرهوف يناقشان أسباب الفشل الألماني

شهد مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء أول اجتماع بين يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني وأوليفر بيرهوف مدير المنتخب ، منذ الإخفاق والخروج من الدور الأول ببطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت بروسيا واختتمت فعالياتها يوم الأحد الماضي بتتويج فرنسا.



ورجح مراقبون أن هذا الاجتماع يتعلق بالمناقشة المقررة بشأن تحليل أداء المنتخب الألماني في المونديال ، الذي شهد خروج المنتخب الألماني حامل اللقب من دور المجموعات.



ولم يدل لوف بأي تصريحات علنية منذ تصريحاته لدى الوصول إلى مطار فرانكفورت عند عودة المنتخب من روسيا ، وقد قال حينها إن الخروج المبكر للمنتخب من المونديال لم يكن لسبب واحد وإنما عدة أسباب.



وكان راينهارد غريندل رئيس الاتحاد الألماني قد طالب لوف وبيرهوف بتقديم تقرير حول أداء المنتخب الألماني، ووضع الخطط المستقبلية للفريق ، في موعد أقصاه 24 أغسطس المقبل.



وعلمت وكالة الأنباء الألمانية(دب أ) ان غريندل لايشارك في اجتماعات لوف وبيرهوف المنعقدة لمدة يومين، والتي يحضرها أعضاء الجهاز الفني المعاون للوف .