ليفربول يقدم عرضاً قياسياً لضم الحارس أليسون

المصدر: ليفربول - د ب أ

قدم نادي ليفربول الإنجليزي وصيف دوري أبطال أوروبا في كرة القدم عرضا قياسيا لروما الإيطالي من أجل ضم حاس مرمى منتخب البرازيل أليسون بيكر، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية يوم الأربعاء.

وذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن ليفربول عرض 62 مليون جنيه إسترليني على روما لضم الحارس الذي حمل ألوان منتخب بلاده حتى ربع نهائي مونديال روسيا 2018 في كرة القدم.

ويدافع أليسون (25 عاماً) عن شباك روما منذ 2016 بعد انتقاله إليه من إنترناسيونال، وقد خاض 37 مباراة في الدوري الإيطالي الموسم الماضي وساهم في بلوغ فريق العاصمة نصف نهائي دوري أبطال اوروبا.

وبحال اتمام الصفقة، سيصبح أليسون أغلى حارس مرمى في تاريخ اللعبة محطما الرقم القياسي للإيطالي جيجي بوفون الذي انتقل من بارما إلى يوفنتوس مقابل 53 مليون يورو في 2001، فيما يعد البرازيلي إيدرسون الأغلى في البريميرليغ بعد انتقاله من بنفيكا البرتغالي إلى مانشستر سيتي مقابل 40 مليون يورو في الصيف الماضي.

وكان الحارس الألماني لوريس كاريوس ارتكب خطأين فادحين خلال نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني (1-3)، بررها لاحقا بتعرضه لارتجاج دماغي، علما بأن الحارس البالغ 25 عاما وقع مجددا فريسة الاخطاء خلال ودية ترانمير روفرز الاسبوع الماضي بافلاته ضربة حرة تسببت بهدف ثان لخصمه 3-2.

وكان مركز الحارس الاساسي في ليفربول مصدر قلق للمدرب الألماني يورغن كلوب الذي فضل كاريوس الموسم الماضي على البلجيكي سيمون مينيوليه.

وخاض أليسون المباريات الخمس للبرازيل في المونديال حافظ فيها 3 مرات على نظافة شباكه، قبل توديعه امام بلجيكا في ربع النهائي.