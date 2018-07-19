إنريكي: سأطور إسبانيا كما طورت برشلونة

قال لويس إنريكي، المدير الفني الجديد للمنتخب الإسباني لكرة القدم، لدى تقديمه رسميا يوم الخميس إلى وسائل الإعلام، إنه يرغب في مواصلة العمل الذي قدمه جولين لوبيتيجي مع الفريق قبل إقالته الشهر الماضي.

وتعهد إنريكي بعملية تقييم وتطوير في صفوف الفريق أكثر من التركيز على إحداث "ثورة" في صفوف الفريق.

وكان لوبتيجي أقيل عشية انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا وذلك بعد الكشف عن اتفاقه مع ريال مدريد الإسباني على تولي تدريب الفريق بعد مونديال روسيا. وتولى فيرناندو هييرو المدير الرياضي للاتحاد الإسباني للعبة وقتها تدريب الفريق بشكل مؤقت لكنه سقط مع المنتخب الإسباني في الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة.

وأعلن الاتحاد الإسباني في التاسع من يوليو الحالي عن اتفاقه مع إنريكي على تولي المسؤولية ليصبح الاختبار الأول له مع الفريق في مواجهة المنتخبين الإنجليزي والكرواتي مع بداية فعاليات بطولة دوري أمم أوروبا في سبتمبر المقبل، وصرح إنريكي إلى الصحافيين: درسنا وحللنا ما حدث مؤخرا. وما نريده هو تعزيز ما قدمه لوبيتيجي وهييرو من عمل مع الفريق. عمل الاثنان بشكل رائع، وأشكرهما على كل ما سأحصل عليه، في برشلونة، كان الأمر مماثلا. الفكرة هي تطوير الفريق. الآن، نحتاج لاتخاذ العديد من القرارات ونقرر ما هو الأفضل للمنتخب الوطني.

وقاد إنريكي فريق برشلونة من 2014 إلى 2017، وفاز بلقبين في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب في كأس ملك إسبانيا، إضافة للقب دوري أبطال أوروبا في 2015.

وبدا إنريكي بشكل ودود أكثر من الصورة العصبية التي كان عليها خلال توليه تدريب برشلونة الإسباني. وبعد استعراض مسيرته كلاعب وكذلك كمدرب في السنوات الماضية، من خلال فيلم مصور، رحب لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني بالمدرب الجديد وقدمه لوسائل الإعلام.

وقال روبياليس عن إنريكي: كان المدرب الوحيد الذي تحدثنا إليه. أتمنى له كل الحظ والتوفيق. ونحن في الاتحاد الإسباني، سنبذل كل ما بوسعنا لضمان الراحة له من أجل الفريق.

وفي المقابل، أعرب إنريكي عن شكره وامتنانه للثقة التي وضعها فيه مسؤولو الاتحاد الإسباني. وأعرب عن حرصه على أن يحقق مع الفريق إنجازات كبيرة، وأن ينجح في التحديات الهائلة التي تنتظر المنتخب الإسباني في الفترة المقبلة.

ويأتي تقديم إنريكي بعد أربعة أيام فقط من نهاية المونديال الروسي الذي ودعه المنتخب الإسباني مبكرا رغم خوضه البطولة كأحد أبرز المرشحين للفوز باللقب.

وقال إنريكي: سنواصل الحفاظ على أسلوب لعبنا مع تعزيزه وتقويته والعمل على تحسينه. علينا تطوير الأداء الدفاعي للفريق. علينا اللعب بشكل أكبر في العمق وصنع المزيد من الفرص، وهو ما أراده لوبيتيجي وهييرو.

وسيكون أمام إنريكي 6 أسابيع لاختيار قائمته الأولى مع الفريق والتي سيعلنها في 31 أغسطس المقبل استعدادا لمباراتيه أمام إنجلترا وكرواتيا في الثامن و12 سبتمبر المقبل.