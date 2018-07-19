مونشي: أليسون يخضع للفحص الطبي في ليفربول

قال مونشي، المدير الرياضي لروما، يوم الخميس، إن الحارس أليسون يخضع للفحص الطبي في ليفربول بعدما تلقى النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم "عرضا ضخما".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ليفربول توصل لاتفاق بشأن ضم أليسون (25 عاما)، مقابل 75 مليون يورو، وهي صفقة قياسية لحارس مرمى وتتجاوز المبلغ الذي دفعه يوفنتوس لضم جيانلويجي بوفون عام 2001 وقيمته 53 مليون يورو.

وأبلغ مونشي الصحافيين: اللاعب هناك يخضع للفحص الطبي وإذا اجتازه فإن الصفقة ستضمي قدما. الأمر صعب عندما تكون مديرا رياضيا. تلقينا عرضا ضخما من أجل اليسون وقمنا بتقييمه، في النهاية اتخذنا القرار وتحدثنا مع ليفربول وتوصلنا لاتفاق. الأمر لا يتعلق بأننا نفتقر للطموح. قمنا ببيع لاعبين اثنين فقط وتعاقدنا مع عشرة، وسنواصل البحث عن لاعبين جدد.

وحافظ أليسون على نظافة شباكه في 17 مباراة من بين 37 شارك فيها في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وساعد روما على التأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال اوروبا حيث خسر أمام ليفربول.

وكان ضمن التشكيلة الأساسية في مباريات البرازيل الخمس في كأس العالم في روسيا قبل الخروج من دور الثمانية على يد بلجيكا.

وكانت حراسة المرمى مشكلة في ليفربول تحت قيادة مدربه يورجن كلوب، وواجه لوريس كاريوس وسيمون مينيوليه صعوبات في الحفاظ على موقيعهما في التشكيلة الأساسية الموسم الماضي.