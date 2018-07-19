ريال مدريد لم يفقد الأمل في ضم نيمار

ما زال الأمل يراود ريال مدريد الإسباني في إيجاد الخليفة المناسب للاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل قبل أيام إلى يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت تقارير إعلامية أن الريال لا يزال يأمل في ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا، 26 عاما، لسد الفراغ الذي تركه رحيل رونالدو عن الفريق.

وأوضحت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية الشهيرة أن إدارة نادي باريس سان جيرمان ستترك تحديد مصير نيمار بيد المدرب توماس توخيل المدير الفني الجديد للفريق.

وأكدت "أوندا سيرو" أن توخيل، 44 عاما، المدرب السابق لماينز وبوروسيا دورتموند الألمانيين لا يمانع في رحيل نيمار ولكنه يضع الشروط لهذا، وفي مقدمتها تدعيم الهجوم بلاعب بديل.

ومن الأسماء المطروحة لتعويض رحيل نيمار ، يبرز المهاجم الأرجنتين باولو ديبالا، 24 عاما، نجم يوفنتوس الإيطالي والذي يرغب بايرن ميونخ أيضا في التعاقد معه. وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن يوفنتوس باع بعض اللاعبين من أجل توفير المال اللازم لضم رونالدو، 33 عاما، من الريال.