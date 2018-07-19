سانشيز يحصل على التأشيرة الأميركية ويلتحق ببعثة يونايتد

أكد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم الذي سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية لخوض جولة تحضيرية قبل انطلاق الموسم الجديد أن لاعبه الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز بات بإمكانه الانضمام إلى صفوفه بعدما تم حل مشكلة تأشيرة الدخول الخاصة به.

ولم يكن سانشيز على متن الطائرة التي أقلت فريق يونايتد يوم الأحد إلى لوس أنجلوس الأميركية بسبب ما اعتبره الدوري الإنجليزي الممتاز "قضية إدارية". وتبين لاحقا أن السلطات الأميركية لم تصدر تأشيرة دخول للتشيلي، لأن لاعب أرسنال السابق قبل الحكم الصادر بحقه مع وقف التنفيذ بالسجن لمدة 16 شهرا بسبب التهرب الضريبي في إسبانيا.

وحصل سانشيز على الضوء الأخضر للسفر إلى أميركا بعد إصدار تأشيرة الدخول، وسينضم إلى زملائه الذين يتحضرون للموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز الذي ينطلق في 10 أغسطس المقبل.

وقال متحدث باسم النادي الإنجليزي لصحيفة "غارديان" يوم الأربعاء "تم تذليل جميع العقبات بالنسبة لسانشيز، وسوف يسافر إلى الولايات المتحدة الأميركية قريبا".

في المقابل، نشر اللاعب التشيلي الذي غاب عن مونديال روسيا 2018 بعد فشل فريقه في التأهل إلى النهائيات، صورة على إنستغرام يوم الأربعاء مع عبارة "التمرين الأخير في مانشستر، قريبا"، وأتبعها بصورة أخرى للعلم الأميركي.