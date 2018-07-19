من سيعوض غياب "الدون" في ريال مدريد؟

بدأ ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز مرحلة تعويض رحيل الهداف التاريخي كريستيانو رونالدو، وخلال هذه الفترة خرجت أرقام فلكية، وبيانات نفي والكثير من التقارير الصحفية.

كان المدريديون يبحثون عن نيمار نجم غريمهم الأزلي السابق، لكن طريقته في اللعب وتحديداً في المونديال أثرت على اهتمامات الرئيس الإسباني القوي، واتجه إلى مبابي نجم فرنسا في المونديال، لكن بعد مستوياته في البطولة بات الأمر أقرب إلى المستحيل.

ربما الأقرب للانتقال إلى ريال مدريد في الصيف الحالي هو ثاني أفضل لاعب في كأس العالم البلجيكي إيدن هازارد الذي يريد تحقيق حلمه بالانتقال إلى صفوف النادي العاصمي بعد ستة أعوام قضاها مع تشيلسي الإنجليزي الصفقة حتى الآن غامضة ولا معلومات أكيدة حول نية ريال مدريد تقديم عرض جاد للنادي اللندني.



أسماء كثيرة مرصودة ومتوقعة ولكن لا تأكيد، والجميع في حالة ترقب، والبعض يتوقع عاصفة من قبل ريال مدريد في سوق الانتقالات قبل أن تغلق النافذة الصيفية أبوابها رسميا لأندية الليغا في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس المقبل.