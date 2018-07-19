مورينيو: أنا قلق من غياب اللاعبين عن فترة الإعداد

يشعر جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، بالقلق من غياب لاعبين بارزين عن معسكر الفريق التدريبي في الولايات المتحدة قائلا إن الموقف "سيئ جدا" قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويغيب عن يونايتد عدة لاعبين شاركوا في كأس العالم، ومن بينهم الفرنسي بول بوغبا والبلجيكيان روميلو لوكاكو ومروان فيلايني والإنجليزيان جيسي لينغارد وماركوس راشفورد لخضوعهم لفترة راحة بعد بطولة مرهقة.

كما يغيب التشيلي اليكسيس سانشيز عن جولة يونايتد في الولايات المتحدة بسبب مشكلة تتعلق بتأشيرة الدخول.

وأبلغ مورينيو الصحافيين: فترة الإعداد سيئة جدا، الشيء الإيجابي الوحيد هو اللاعبون الصغار الذين حصلوا على فرصة رائعة للتدريب معنا، أنا قلق لأنني لا أقوم بتدريب (الجميع) وسأبدأ الدوري بدون العديد من اللاعبين، لكن إذا كان هذا هو الحال سيكون علينا محاولة استخراج أفضل ما عند اللاعبين الذين نملكهم.

وسيخوض يونايتد مباراتين وديتين، أولاهما ضد كلوب أميركا المكسيكي يوم الجمعة قبل مشاركته في كأس الأبطال الدولية الأسبوع القادم حيث يواجه غريمه المحلي ليفربول وريال مدريد بطل أوروبا وميلان الإيطالي.

كما يخوض يونايتد مباراة ودية ضد بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في الخامس من أغسطس قبل 5 أيام على انطلاق مشواره في الدوري أمام ليستر سيتي.