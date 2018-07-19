ميلان يتقدم إلى "كاس" رسمياً اعتراضاً على قرار يويفا

تقدم ممثلون عن نادي ميلان الإيطالي، يوم الخميس، باحتجاج لدى محكمة التحكيم الرياضي "كاس" على قرار منعه من المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" الموسم المقبل لمخالفته قواعد اللعب النظيف.

وحضر عن النادي الإيطالي المدير العام ماركو فاسوني، والمديرة المالية فالنتينا مونتاناري والمحاميان روبرتو كابيلي وأندريا أييلو. ولم يدل أي منهم بتصريح لوسائل الإعلام. كذلك حضر في وقت سابق من صباح يوم الخميس ممثلون للاتحاد الأوروبي، ويتوقع أن تستمر جلسة الاستماع طوال اليوم مع ترجيح صدور قرار "في الساعات الـ 24 التي تليها"، بحسب ما صرح ناطق باسم المحكمة يوم الثلاثاء لفرانس برس.

وكانت هيئة الرقابة المالية على النوادي في الاتحاد الأوروبي، قررت في 27 يونيو الماضي استبعاد الفريق الإيطالي عن مسابقة الدوري الأوروبي في أول نسخة يتأهل فيها "استبعد من أي مسابقة أوروبية يتأهل إليها في الموسمين المقبلين"، موضحا أن الاستبعاد "من مسابقة واحدة سواء في 2018 -2019 أو 2019 -2020"، لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف".