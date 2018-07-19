115 مليار تغريدة عن المونديال.. ومبابي في الصدارة

تناولت جماهير المونديال حول العالم 115 مليار تغريدة خلال فترة كأس العالم، ولم يكن مفاجئاً أن يصبح هدف الشاب الفرنسي كيليان مبابي في المباراة النهائية الحدث الأكثر تناولاً عبر شهر كامل من منافسات لا تأت إلا مرة كل 4 أعوام.

وكشف موقع "تويتر" أن هدف البرازيلي كوتينو في مرمى كوستاريكا جاء ثانياً، ويليه فوز كوريا الجنوبية الشهير على ألمانيا في الدور الأول .

وتركز اهتمام المغردين خلال أيام البطولة التي استضافتها روسيا من الرابع عشر لشهر يونيو الى الخامس عشر من شهر يوليو على المباراة النهائية يليها مباراة البرازيل وبلجيكا في ربع النهائي ثم جاءت بالمرتبة الثالثة مباراة البرازيل كذلك أمام المكسيك في مرحلة المجموعات.

وأكثر شعوب الكرة الأرضية استعمالا لتويتر للحديث عن البطولة كانوا البرازيليين يليهم سكان اليابان ما يجعلنا لا نستغرب أن يكون منتخب السليساو أكثر فريق تم ذكره في عالم تويتر يليه فرنسا ثم الأرجنتين وإنجلترا والبرتغال.

وأكثر لاعب تم استعمال اسمه في تويتر في البطولة هو البرازيلي نيمار ثم ميسي يليه البرتغالي رونالدو والبرازيلي كوتينيو والفرنسي مبابي