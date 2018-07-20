رومينيغه: الاتحاد الألماني يدار من مجموعة هواة

وجه كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، انتقادات حادة للاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الجمعة إثر صدمة الإخفاق وخروج المنتخب الألماني من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا، قائلا إن الاتحاد يدار بواسطة هواة.

وقال رومينيغه: أشعر بالارتباك والذهول إزاء مفهوم الاتحاد الألماني عن إدارة الأزمات، وأرى أن الكفاءات الكروية منعدمة فيه.

وأضاف رومينيغه أن الوضع الحالي، بعد إخفاق المنتخب في بداية مشوار الدفاع عن لقب المونديال والخروج من الدور الأول، يعيد إلى الأذهان ذكريات الفشل في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2000.

وقال رومينيغه: لا أرى تعاملا مهنيا واضحا في إدارة الأزمة في الوقت الحالي. وهذا لم يشكل مفاجأة بالنسبة لي، لأن الاتحاد الألماني في الواقع ممتلئ بالهواة.

ويعكف راينهارد غريندل رئيس الاتحاد الألماني، ويواخيم لوف المدير الفني للمنتخب، وأوليفر بييرهوف مدير المنتخب، حاليا على تحليل ودراسة أسباب إخفاق المنتخب الألماني في المونديال الروسي.