رونالدو ينافس جستن بيبر وكايلي جينير في إنستغرام

دفع يوفنتوس الإيطالي أكثر من 100 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الإسباني، وكان أحد أهم النتائج الإيجابية التي سعى إليها الفريق الإيطالي نيل حصة من الجاذبية الكبيرة التي يحظى بها رونالدو على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويملك اللاعب 136مليون متابع على صفحته في انستغرام، فيما لا يزيد عدد متابعي نادي يوفنتوس عن 12 مليونا و800 ألف، وقوة رونالدو على هذا الموقع للتواصل الاجتماعي بدت واضحة عندما نشر صورة له بقميص فريق يوفنتوس نالت 11 مليونا و600 ألف إعجاب منذ أن نشرها قبل 3 أيام، ووصلت بالتالي إلى المرتبة الرابعة في الأكثر تلقيا للإعجاب بتاريخ انستغرام، متجاوزة صورة أخرى لرونالدو تراجعت الآن إلى المرتبة الخامسة كالأكثر تلقيا للإعجاب في انستغرام نشرها في نوفمبر الماضي حظيت بـ11 مليونا و400 ألف إعجاب.

ورونالدو هو الرياضي الوحيد في قائمة الخمسة الأوائل لأكثر الصور تلقيا للإعجاب في انستغرام، ويتقدم عليه المغني جستن بيبر بصورة نالت 12 مليون إعجاب إلى جانب نجمة التلفزيون الواقع كايلي جينر التي تملك المرتبة الثانية بـ13 مليون إعجاب بإحدى صورها، والمرتبة الأولى بـ17 مليون إعجاب بصورة لها أيضا.

ربما إن منح رونالدو يوفنتوس لقب دوري أبطال أوروبا الذي يبحث عنه منذ عام 1996 ستنجح صورته يحتفل بقميص النادي بالكأس بتسجيل رقم قياسي جديد في عالم انستغرام.