صيف برشلونة يشهد مغادرة 7 لاعبين

كانت إيراداته قياسية في موسم 2017-2018، ووصلت إلى 914 مليون يورو منها 222 مليون يورو قيمة كسر عقد البرازيلي نيمار ورحيله إلى باريس سان جيرمان ليصل بذلك صافي أرباح برشلونة إلى 13 مليون يورو بحسب ما أشارت له مواقع إعلامية إسبانية أبرزها صحيفة ماركا.

وحاولت إدارة النادي الكتالوني تعويض رحيل نيمار وضمت ديمبلي وفيليبي كوتينيو ولكنها قامت بتقسيط المبالغ الخاصة بالمقابل المادي لهذا الثنائي من أجل خفض الضغط المترتب على خزينة بطل إسبانيا ويبدو أنها ما زالت تسير بذات النهج في سوق الانتقالات الصيفية الحالية ، فالنادي تعاقد مع الفرنسي لينغليت مدافع إشبيلية بدفع الشرط الجزائي في عقده إلى جانب إتمام صفقة آرثر ميلو من غريميو البرازيلي.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن الفريق الإسباني يسعى لإبرام 4 صفقات جديدة تضم لاعبين اثنين في خط الوسط ولاعب واحد في الهجوم وآخر في الدفاع، والأسماء التي ارتبطت ببرشلونة شملت الفرنسي كانتي من فريق تشيلسي الإنجليزي لتعويض رحيل أندريس إنييستا إلى اليابان والبرازيلي باولينيو إلى الصين، إلى جانب التخلص من عدة لاعبين حيث وصلت قائمة المرشحين للرحيل عن أسوار ملعب الكامب نو إلى 7 وهم ياسبر سيليسن، المطلوب في البريميرليغ وتوماس فيرمايلين الذي ينتهي عقده عام 2019.

والكولمبي ياري مينا بعد تألقه في مونديال روسيا تلقى عرضا للانضمام إلى صفوف إيفرتون بنظام الإعارة وهناك تقارير ربطت رغبة مدرب أرسنال الجديد إيمري بضم أندريه غوميز بجانب اهتمام من يوفنتوس ولاتسيو الإيطاليين. ويبدو رافينيا الأقرب للرحيل إلى ناد في الكالتشيو وكذلك الحال مع أليكس فيدال الذي قد ينضم إلى نابولي.