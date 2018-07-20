كازورلا سعيد بلعب الكرة مرة أخرى بعد غياب دام 21 شهراً

قال سانتي كازورلا لاعب وسط فياريال المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إن عودته للملاعب بعد غياب 21 شهرا بسبب الإصابة "حدث استثنائي وفريد".

وكان الأطباء قد أخبروا لاعب أرسنال السابق، الذي خضع لثماني عمليات جراحية لإصابة متكررة في الكاحل، أنه سيكون محظوظا إذا تمكن من استعادة قدرته على المشي بصور طبيعية ناهيك عن العودة إلى اللعب على الصعيد الاحترافي.

وقال الاسباني كازورلا عقب عودته يوم الثلاثاء الماضي بعد 636 يوما قضاها بعيدا عن الملاعب منذ أكتوبر 2016 حين شارك بديلا في الشوط الثاني مع فياريال الذي كان يخوض مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد "استعادة الشعور بأنني لاعب كرة قدم حدث فريد".

وبعد عملية إعادة تأهيل مكثفة عاد اللاعب البالغ من العمر 33 عاما الشهر الماضي إلى فياريال ناديه السابق لفترة تجريبية بعد انتهاء ارتباطه بارسنال.

وقال في تصريح للموقع الرسمي لفياريال على الإنترنت: دفء المشاعر من جانب الجميع خلال هذه الفترة سيبقى معي إلى الأبد، منحني المشجعون القوة وكانوا موجودين في جميع الأوقات العصيبة، في بعض الأوقات ألزم نفسي بأمور كثيرة ولا أستمتع، عدت للتدريب مع زملائي في الفريق وقدمت أداء جيدا في المباراة التي لعبتها. بالنسبة لي هذا أمر لم أكن أتصور حدوثه قبل 20 شهرا من الآن، أركز الآن فقط على استعادتي للياقتي بنسبة 100 في المئة وأن أفعل ما أحب أن أفعله وهو أن ألعب كرة القدم.