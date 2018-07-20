ليفربول يضم البرازيلي أليسون ويصبح أغلى حارس في التاريخ

أعلن ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس تعاقده مع البرازيلي أليسون من روما في صفقة قياسية عالمية بالنسبة لحارس مرمى.

وذكر روما المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي أنه اتفق مع ليفربول على الصفقة التي تبلغ قيمتها 72.5 مليون يوروـ للاستغناء عن الحارس البالغ من العمر 25 عاما وهو مبلغ يتجاوز 53 مليون يورو التي دفعها يوفنتوس لضم جيانلويجي بوفون عام 2001.

وشارك أليسون في 37 مباراة مع روما الموسم الماضي وساعده على التأهل لقبل نهائي دوري أبطال اوروبا حيث خسر أمام ليفربول. وكان ضمن التشكيلة الأساسية في مباريات البرازيل الخمس في كأس العالم في روسيا قبل الخروج من دور الثمانية على يد بلجيكا.