نيمار يؤكد بقاءه مع باريس سان جيرمان

كرر النجم البرازيلي نيمار التأكيد على التزامه مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، وقلل من شأن الشائعات التي تحوم حول اقتراب انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال نيمار في تصريحات للإعلام البرازيلي، وذلك خلال تواجده في مؤسسته الخيرية في ساو باولو يوم الخميس: إنني مستمر. فلدي عقد. أتيت هنا من أجل خوض تحد وتحقيق أهداف جديدة. ولم يتغير شيء.

ورددت تقارير إعلامية إسبانية أن ريال مدريد سيتحرك لضم نيمار، من أجل تعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم رسميا إلى يوفنتوس الإيطالي.

وقال نيمار: الإعلام يخترع القصص. إنه أمر ممل شيئا ما. ولكن الجميع يعرف عشقي لباريس سان جيرمان وجماهيره.

وكان نيمار قد انضم إلى سان جيرمان قبل عام واحد قادما من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية عالمية بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وبعقد يستمر حتى عام 2022. كذلك كان ريال مدريد قد نفى تحركه لضم نيمار، وذكر في بيان "لا نخطط لتقديم أي عروض للاعب".