الهولندي دوست يتراجع عن قراره ويبقى مع سبورتينغ

أعلن نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي يوم السبت عن تمديد عقد مهاجمه الهولندي باس دوست لثلاثة أعوامـ بعدما وافق لاعب فولفسبورغ الألماني السابق على تمديد تعاقده عقب فترة من التغيب عن التدريبات.

وفي الشهر الماضي قرر عدد من لاعبي فريق سبورتنج لشبونة مغادرة النادي قبل انتهاء عقودهم وذلك بعد الاعتداء الذي تعرض له أعضاء الفريق من قبل بعض المشجعين المشاغبين (هوليغانز) .



وتقدم باس دوست ووليام كارفالو وبرونو فيرنانديز وجيلسون مارتينز بطلب الرحيل عن النادي ولكن باس دوست عدل عن رأيه وقرر الاستمرار مع الفريق.



وكان حارس المرمى روي باتريسيو وزميله دانيال بودينس طلبا بالفعل فسخ عقديهما مع النادي. وأشارت وسائل الإعلام البرتغالية إلى وجود "هجرة جماعية" عن الفريق وتوقعت تفاقم الخسائر.



وإضافة للاعبين الراغبين في الرحيل ، فقد الفريق مدربه جورجي جيسوس وأعضاء آخرين بالطاقم التدريبي كما رحل عدد من المسؤولين عن مناصبهم في النادي العريق.



وكان عدد كبير من الملثمون اقتحموا مركز تدريبات الفريق في ألكوتشيتي بالقرب من لشبونة في 15 مايو الماضي واقتحموا غرف تغيير ملابس الفريق واعتدوا على عدد من اللاعبين وأعضاء الطاقم التدريبي. وأصيب باس دوست حينها بجروح عديدة في الرأس.