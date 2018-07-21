بوتين: ملاعب المونديال يجب أن تبقى لكرة القدم فقط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الملاعب 12 التي أقيمت عليها مباريات كأس العالم الأخيرة يجب أن تبقى مخصصة بشكل أساسي لكرة القدم ولا تتحول لقاعة لإقامة حفلات موسيقية أو مراكز تنظيم معارض.

وتلقت روسيا، التي استضافت نهائيات كأس العالم 2018 في 12 ملعبا وزعت على 11 مدينة في الفترة ما بين 14 يونيو إلى 15 يوليو دون أن تقع أي حوادث أمنية أو عنصرية كبيرة، إشادة كبيرة من الجمهور والاتحاد الدولي الفيفا على حد سواء.

وتتجه جهود روسيا حاليا لضمان عدم استخدام تلك المنشآت والبنى الأساسية للبطولة التي استمرت شهرا في غير الغرض الذي شيدت من أجله.

وقال بوتين في اجتماع ضم مسؤولين حكوميين ومسؤولين رياضيين في استاد كالينينغراد، إن الحكومة ستدعم ماليا منشآت كأس العالم لمدة خمس سنوات أخرى لضمان قدرتها على العمل بشكل مستقل بحلول 2024.

وقال الرئيس الروسي عن خطط كالينينغراد لاستخدام الاستاد بعد نهائيات كأس العالم: ذكرتم معارض وحفلات موسيقية وسياحة ومناطق تجارية. حسنا، يجب أن يكون الاستاد ممتلئا، لكن الحل النموذجي الذي يجب أن نبذل من أجله الجهد هو أن يكون لكل فريق استاد، وأن يكون لكل استاد فريق يلعب عليه. وإلا فلن تكون المنشأة في هذه الحالة استادا بل ستكون قاعة حفلات موسيقية.