دكار تحتضن حفل جائزة أفضل لاعب إفريقي 2018

كشف أوغوستان، سينغور رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، السبت، أن الاتحاد الإفريقي قرر إقامة حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي في 2018 يوم 8 يناير المقبل بالعاصمة دكار.

ونقلت وكالة الأنباء السنغالية عن سينغور أن رئيس الدولة ماكاي سال الذي استقبل رئيس الاتحاد الإفريقي، الخميس، وافق على أن تحتضن العاصمة حفل توزيع جوائز الاتحاد القاري. وأضاف: لقد تباحثا في الأمر في موسكو على هامش مونديال 2018 في روسيا، وهذا الاستقبال جاء ليؤكد ما تم الاتفاق عليه.

وأشار إلى أنه تم تكليفه بترؤس لجنة فرعية للإشراف على تنظيم حفل توزيع الجوائز ومنها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي في 2018.

واعتبر سينغور أنه شرف كبير لبلدنا ولكرة القدم السنغالية أن ننظم هذا الحدث، مشيرا إلى أنه تقرر أن تقام هذه التظاهرة في مدن إفريقية أخرى بعد دكار.