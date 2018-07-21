دورتموند: شورله سيغادر إلى فريق آخر

كشف نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، يوم السبت، أن غياب أندري شورله عن قائمة الفريق في مباراته أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في افتتاح الكأس الدولية للأبطال بالولايات المتحدة، جاء لانشغال اللاعب بمفاوضات رحيله إلى فريق آخر.

وكشف دورتموند سبب غياب شورله (27 عاما)، عن الفريق في المباراة التي انتهت بالفوز على مانشستر سيتي 1 - صفر يوم الجمعة في شيكاغو ، عبر حساب النادي بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر".

كان شورله قد انضم إلى دورتموند قادما من فولفسبورغ مقابل 30 مليون يورو في عام 2016، لكنه لم يقدم العروض المأمولة وسجل للفريق ثلاثة أهداف فقط في الدوري الألماني خلال 33 مباراة.