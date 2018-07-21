وكيل أعمال يثير حرباً بين بنزيمة وصحافي شهير

نشر الصحافي الإيطالي الشهير، جيانلوكا دي مارزيو، خبرا حول اهتمام ميلان بضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، لتبدأ بعدها موجة شد وجذب بين الفرنسي ووكيل أعماله والصحافي الإيطالي.

ويشتهر دي مارزيو بصحة أخباره في فترات الانتقالات، حيث يعد المصدر الأول للجماهير لتأكيد ارتباط أسماء الأندية باللاعبين من عدمها.

وقام دي مارزيو بنشر خبر يوم الجمعة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": بعد أن أبدى دي لاورينتيس عدم رغبته بضم بنزيمة، فإن ميلان دخل على خط المفاوضات، حيث شوهد ممثلو اللاعب في "ميلانيلو" مركز تدريبات النادي مع الوسيط لودوفيتش فاتيزو.

وزاد دي مارزيو في نص الخبر: وقد تحدث غاتوزو مع اللاعب، الذي وافق بشكل واضح على اللعب لميلان، قبل صدور قرار عودة ميلان للمسابقات الأوروبية.

ورد كريم جزيري، وكيل أعمال بنزيمة على هذه الإشاعات بالضحك، ساخرا من الأخبار التي تربط موكله بنادٍ لم يعد كما كان في السابق، ليقوم دي مارزيو ويوجه رسالة شديدة اللهجة لجزيري بعد أن قال له أحد المتابعين إن الأخير يضحك على الأخبار، ليقول "فليضحك كيفما يشاء، ولكنه لن يضحك عندما يغير بنزيمة وكيل أعماله، أو إن علم بأن بنزيمة فعلا قد تواصل مع وسطاء آخرين من أجل الانضمام إلى ميلان، وأنه تحدث مع غاتوزو بنفسه، وأنا لا أضحك، أقول لكم فقط ما أنا متأكد منه".

وأشعل المهاجم الفرنسي الحرب مع الصحافي الشهير بعد أن وضع منشورا على صفحته الشخصية في "إنستغرام" مكتوبا فيه "دي مارزيو.. أنت الذي تحتاج إلى تغيير وظيفتك.. كاذب".

ولم تتوقف سلسلة الشد والجذب بين الطرفين، فقد أكد لودوفيتش فاتيزو يوم السبت أنه بالفعل كان حاضرا عندما تحدث ممثلو المهاجم الفرنسي في ميلانيلو، كما غرد جزيري يطالب فاتيزو ودي مارزيو باحترام الناديين "لودوفيتش فاتيزو وجيانلوكا دي مارزيو، أرجوكما احترما النادي الكبير إي سي ميلان والذي يوازيه في القدر ريال مدريد، ولاعبه كريم بنزيمة".