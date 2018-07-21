ساسولو الإيطالي يتعاقد مع بوغا لاعب تشيلسي

أعلن نادي ساسولو الإيطالي لكرة القدم، يوم السبت، تعاقده مع لاعب خط الوسط المهاجم جيريمي بوغا من نادي تشيلسي، الذي يحتفظ ببند أفضلية إعادة شراء اللاعب.



وأكد الناديان الصفقة، وأضاف نادي ساسولو أن تشيلسي لديه حق أفضلية إعادة شراء اللاعب، رغم أنه لم يتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة.



وأفادت تقارير صحفية بأن ساسولو دفع 4 ملايين يورو للتعاقد مع بوغا (21 عاماً) الذي شارك مع المنتخب الفرنسي للشباب ولكنه بعد ذلك تعهد باللعب دوليا مع المنتخب الإيفواري.



وفاز بوغا بلقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب، ودوري الشباب الأوروبي، ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 21 عاما مع تشيلسي، وأمضى فترات إعارة مع فرق رين الفرنسي وغرناطة الإسباني وبيرمينجهام سيتي الإنجليزي.