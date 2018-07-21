سيلتا فيغو يستعير المغربي سفيان بوفال

أعلن نادي سيلتا فيغو الإسباني لكرة القدم يوم السبت، تعاقده مع سفيان بوفال صانع العاب فريق ساوثهامبتون لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود خيار الشراء بنهاية مدة الإعارة.

وقضا بوفال (24 عاماً) وقتا صعبا مع ساوثهامبتون، حيث سجل أربعة أهداف فقط في 59 مباراة شارك بها منذ انتقاله إلى صفوف الفريق في 2016 مقابل 18 مليون يورو قادما من ليل.



وقيل أن علاقة بوفال ومارك هيوز، مدرب ساوثهامبتون، غير جيدة بعد أن دخلا في خلاف الموسم الماضي بعد مزاعم عن رفض اللاعب بإجراء الاحماء في مباراة خسرها الفريق فيأبريل الماضي.



وأصبح اللاعب المغربي خامس صفقة لسيلتا فيغو هذا الصيف، عقب التعاقد مع نيستور أراوخو وأوكاي يوكوسلو وروبرت مازان وديفيد خونكا.