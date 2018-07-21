كوفاتش يبدأ مشواره مع بايرن بالفوز على باريس

استهل نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اولى مبارياته مع الفريق بالفوز على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي 3-1 في بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية.



وأنهى باريس سان جيرمان الشوط الأول متقدما بهدف سجله تيموتي وياه في الدقيقة 31 وتعادل خافي مارتينيز لبايرن ميونخ في الدقيقة 60 ثم سجل ريناتو سانشيز هدف التقدم لبايرن في الدقيقة 68 قبل أن يسجل جوشوا زيكزي الهدف الثالث في الدقيقة 78.



ولعب بايرن ميونخ المباراة بدون نجومه الذين شاركوا في كأس العالم ولكنه دفع بتشكيلة تضم لاعبين أمثال مارتينيز وآرين روبين وفرانك ريبيري، بينما كان الثنائي سيرج نابري وديفيد ألابا من بين المشاركين من على مقاعد البدلاء.



وتولى كوفاتش تولى تدريب بايرن ميونخ خلفا ليوب هاينكس المتقاعد، وستكون أول مواجهة رسمية له مع الفريق يوم 18 أغسطس المقبل عندما يواجه دروشتيرسن أسل في كأس ألمانيا. وبعدها بستة أيام يفتتح بايرن ميونخ، حامل اللقب مبارياته في الدوري الألماني أمام هوفنهايم.