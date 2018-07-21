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كيروش يستمر مدرباً لإيران حتى كأس آسيا

المصدر: العربية.نت
كيروش يدرب إيران منذ 2011
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أكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم يوم السبت في بيان له استمرار البرتغالي كارلوس كيروش في منصب المدير الفني للمنتخب الأول حتى كأس أمم آسيا التي تقام مطلع العام القادم في الإمارات.

وتزايدت التكهنات في الفترة الأخيرة بشأن اقتراب كيروش من الرحيل عن المنتخب الإيراني بعد الخروج من الدور الأول في مونديال روسيا. ولكن اتحاد الكرة الإيراني أكد في بيان له استمرار كيروش حتى كأس آسيا .

ووفقا للتصريحات التي ادلى بها علي كافاشيان رئيس اتحاد الكرة الإيراني لوكالة إنباء "ارنا" فإنه إذا ظهر الفريق بشكل طيب في كأس آسيا فإنه قد يتم تمديد عقد كيروش حتى المونديال القادم

وفشل منتخب إيران في تجاوز دور المجموعات في كأس العالم لكن الفريق حصد أربع نقاط من الفوز على المغرب والتعادل مع البرتغال.

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#إيران, #كيروش, #كأس آسيا, #كأس العالم

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