مجموعة إيليوت تعين باولو سكاروني رئيسا تنفيذيا في ميلان

قال ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت إن رئيس سابق لشركة نفط تولى مؤقتا منصب مدير النادي إلى جانب شغله لمنصب الرئيس التنفيذي الجديد عقب استحواذ صندوق التحوط الأمريكي إيليوت عليه.

وأضاف النادي أن باولو سكاروني، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة إيني الإيطالية للنفط ونائب رئيس بنك روتشيلد الاستثماري حاليا، تم تعيينه رئيسا تنفيذيا مع توليه منصب مدير النادي بشكل مؤقت. وجاء تعيين سكاروني عقب تولي مجلس إدارة جديد مسؤولية النادي.

وقال سكاروني في بيان: هذه لحظة حرجة في تاريخ النادي ونشعر بالامتنان لوجود مالك جديد يعيد ميلانو إلى مجده السابق.

وقدم ماركو فاسوني الرئيس التنفيذي للنادي، الذي عينه الملاك الصينيون السابقون للنادي العام الماضي، استقالته على الفور.

واستحوذ صندوق التحوط الأمريكي إيليوت على النادي المثقل بالديون من رجل الأعمال الصيني لي يونغ هونغ الذي اشترى النادي العام الماضي من سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي السابق بمساعدة إيليوت لكنه فشل في الوفاء بديونه.

وقال ميلان إن مجلس الإدارة سيجتمع مرة أخرى قريبا لمناقشة خطة العمل الجديدة وتحديد استراتيجيته للعودة لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ميلان المركز الثاني بعد ريال مدريد في قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب أبرز البطولات الأوروبية لكنه فشل في الفوز بأي لقب كبير منذ 2011.

وتعهد صندوق إيليوت بضخ 50 مليون يورو للمساعدة في استقرار الأمور المالية للنادي ما دفع محكمة التحكيم الرياضية لإلغاء قرار الاتحاد الأوروبي للعبة بحرمان النادي من المشاركة في الدوري الأوروبي بسبب تردي أوضاعه المالية.