أياكس ينفق بسخاء غير مسبوق ليتحول إلى "بايرن هولندا"

أنفق أياكس أمستردام بسخاء منذ نهاية الموسم الماضي ليغير سياسة كان يتبعها طيلة عشر سنوات وكشف عن نواياه الجريئة قبل انطلاق مشواره في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال اوروبا لكرة القدم.



وأنفق أياكس 41 مليون يورو حتى الآن بينها 16 مليونا لضم دالي بليند من مانشستر يونايتد و11.4 مليون لضم الصربي دوسان تاديتش من ساوثامبتون.



ويزيد هذا المبلغ بواقع عشرة ملايين يورو الرقم القياسي السابق في الإنفاق عام 2008 ويعطي إشارة إلى مسار جديد للنادي المعروف عنه تنشئة لاعبين ناشئين ثم بيعهم.



ويسعى أياكس، الذي فاز بثلاثة ألقاب متتالية في كأس أوروبا في سبعينات القرن الماضي ولقب دوري أبطال أوروبا في 1995، لاستعادة أمجاد الماضي، وقال المدير الرياضي للنادي مارك أوفرمارس "نريد أن نصبح بايرن ميونخ الدوري الهولندي".



وهيمن العملاق البافاري على الدوري الألماني من الناحيتين الرياضية والمالية ومثل أياكس يمتلك إرثا في مسابقات الأندية الأوروبية، لكن أياكس لم يعد في نفس مكانة بايرن.



ويستضيف النادي الأكثر نجاحا في هولندا شتورم غراتس النمساوي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري الأبطال.



وهناك فارق شاسع بين مشاركة أياكس في الأدوار التمهيدية للمسابقة الأوروبية الأبرز والأيام الذهبية للنادي. وودع الفريق دوري الأبطال الموسم الماضي بعد خسارته في أول مواجهة له بالمسابقة أمام نيس الفرنسي.



لكن أياكس، الذي نال لقبه الأخير في الدوري الهولندي عام 2014، حريص على تغيير حظوظه وتعاقد مع بليند وتاديتش من أجل قيادة تشكيلته.



وقال المدرب إيريك تين هاغ : أثبت التحليل أن هذه التشكيلة الشابة بحاجة لقوة دافعة في الملعب. تحتاج إلى لاعبين لديهم خبرة اللعب في الدوري الإنجليزي مما سيمنح هذه العملية قوة دفع هائلة.



وأضاف المدرب أن سياسة الاعتماد على اللاعبين الشبان الذين نشأوا في أكاديمية النادي لا تزال مهمة لأياكس لكن تاديتش وبليند يمكنهما إضافة الحافز ورفع هؤلاء اللاعبين الشبان إلى مستويات أعلى.



وقال أوفرمارس الذي كان ضمن الفريق الفائز بدوري الأبطال قبل 23 عاما: لا يزال شبابنا الأكثر أهمية ويجب منح لاعبي الأكاديمية الفرصة.



ويبيع أياكس أفضل لاعبيه على مدار السنوات الماضية ليفقد عمليا فرصة المنافسة أوروبيا، لكن النادي يتطلع للاحتفاظ بلاعبيه الشبان مثل فرانكي دي يونغ وماتيس دي ليخت ودوني فان دي بيك وهم اللاعبون الأكثر جذبا لاهتمام الأندية الكبرى.



وباع أياكس لاعبه الشاب جاستن كلويفرت إلى روما مقابل 17.5 مليون يورو لكنه اللاعب المهم الوحيد الذي ترك الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.